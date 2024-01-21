Непобежденный россиянин Мовсар Евлоев проведет поединок в полулегком весе против представителя Англии Арнольда Аллена в рамках турнира UFC 297 в ночь на 21 января. Бой пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в канадском Торонто. Ориентировочное время начала — 06.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 297. В прямом эфире бесплатно видеотрансляцию поединка можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также бой будет доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

Евлоеву 29 лет, россиянин провел в смешанных единоборствах 17 боев, в которых победил 17 раз. В активе 29-летнего британца в ММА — 19 побед и два поражения.

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