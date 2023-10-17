Гэтжи дал прогноз на бой-реванш между Махачевым и Волкановски

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи дал прогноз на бой-реванш между чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Думаю, Ислам выполнит свою работу — вероятно, победит более убедительно. Посмотрим», — сказал Гэтжи «СЭ».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. В их первом поединке Махачев одержал победу единогласным решением судей.