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Сегодня, 15:35

Гэтжи — о реванше Махачева и Волкановски: «Вероятно, Ислам победит более убедительно»

Гэтжи дал прогноз на бой-реванш между Махачевым и Волкановски
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи дал прогноз на бой-реванш между чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Думаю, Ислам выполнит свою работу — вероятно, победит более убедительно. Посмотрим», — сказал Гэтжи «СЭ».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. В их первом поединке Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://youtu.be/5QJEe9fmTY8?si=l9LZUiNH4_7EevjM
Ислам Махачев
UFC
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