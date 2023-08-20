UFC 292: Шон О'Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и другие результаты турнира

В Бостоне, США, завершился турнир UFC 292, в главном бою которого Шон О'Мэлли (18-1) нокаутировал Алджамейна Стерлинга (23-4) во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес: Шон О'Мэлли (США) победил Алджамейна Стерлинга (США) — TKO, 2-й раунд.

Соломенный вес: Вейли Чжан (Китай) победила Аманду Лемос (Бразилия) — Единогласное решение судей (50-43, 50-44, 49-45).

Полусредний вес: Айан Гарри (Ирландия) победил Нила Магни (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-26, 30-24).

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) победил Дамона Блэкшира (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Легчайший вес: Марлон Вера (Эквадор) победил Педро Муньоса (Бразилия) — ЕЕдиногласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Предварительные бои:

Средний вес: Брэд Таварес (США) победил Криса Вайдмана (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Средний вес: Грегори Родригес (Бразилия) победил Дениса Тюлюлина (Россия) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Курт Холобау (США) победил Остина Хаббарда (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легчайший вес: Брэд Катона (Канада) победил Коди Гибсона (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Средний вес: Андре Петроски (США) победил Джеральда Мершарта (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Наталия Сильва (Бразилия) победила Андреа Ли (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Карин Сильва (США) победила Марину Мороз (США) — Сабмишн, 1-й раунд.