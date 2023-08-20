Шон О'Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Американский боец Шон О'Мэлли (17-1) победил своего соотечественника Алджамейна Стерлинга (23-4) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

28-летний О'Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде. Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

Для Стерлинга это была четвертая защита титула. О'Мэлли имеет в UFC лишь одно поражение от эквадорца Марлона Веры (21-8), которому он проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.