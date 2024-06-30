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Сегодня, 11:22

Уайт заявил о желании организовать поединок между Перейрой и Анкалаевым

Виктория Кравченко
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Президент UFC Дана Уайт не исключил проведения поединка между чемпионом организации в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Мне нравится идея организации этого боя. Возможно, мы так и поступим, да», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Сегодня, 30 июня, в Лас-Вегасе на турнире UFC 303 Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку и защитил чемпионский титул. Анкалаев занимает второе место в рейтинге полутяжелого веса.

Ранее тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов выразил надежду на то, что UFC организует спортсмену титульный бой с Алексом Перейрой.

«Перейра гораздо умнее в стойке, чем Анкалаев». Интервью с Иржи Прохазкой

Дана Уайт
Иржи Прохазка
Магомед Анкалаев
UFC
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