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Тренер Анкалаева надеется на бой с Перейрой: «Хочу, чтоб Магомед побил его в стойке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева выразил надежду на то, что UFC организует спортсмену титульный бой с Алексом Перейрой.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Анкалаев получит бой за чемпионский пояс в полутяжелом весе.

«Нам пока ничего не говорили. Нужно дождаться боя между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. Мы будем готовы к любому сопернику, но лично я хотел бы увидеть Магомеда в поединке с Перейрой. Алекс очень техничный и сильный боец. Хочу, чтоб Анкалаев побил его именно в стойке.
С Прохазкой тоже будет интересно. Он мощный парень, но с техникой там есть проблемы. Думаю, Магомед может легко завести его в клинч и задавить там, а если что-то не будет получаться, мы его быстро задушим», — приводит Metaratings слова Магомедова.

32-летний Анкалаев занимает второе место в рейтинге полутяжелого веса UFC. Спортсмен одержал 18 побед и потерпел 1 поражение за профессиональную карьеру в ММА.

Источник: Metaratings
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