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Сегодня, 09:00

Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за бой против Порье

Виктория Кравченко
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Ислам Махачев.
Фото MMA Junkie

Российский боец Ислам Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за победный поединок против американца Дастина Порье по итогам турнира UFC 302.

Бой завершился победой Махачева удушающим приемом за 2 минуты до окончания 5-го раунда.

Он получит 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера и 50 — за лучший бой вечера.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение. Он обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд. В активе Ислама 14 побед кряду.

Дастин Порье
Ислам Махачев
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