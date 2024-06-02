Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за бой против Порье

Российский боец Ислам Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за победный поединок против американца Дастина Порье по итогам турнира UFC 302.

Бой завершился победой Махачева удушающим приемом за 2 минуты до окончания 5-го раунда.

Он получит 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера и 50 — за лучший бой вечера.