У Сехудо украли чемпионский пояс UFC

Бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо обратился в полицию Финикса после ограбления его студии, сообщает AZFamily.

У него украли чемпионские пояса UFC, камеры, компьютеры и жесткие диски на тысячи долларов. Злоумышленник проник в студию на территории резиденции Сехудо рано утром во вторник, пока продюсер бойца Дилан Раш спал.

«Я увидел силуэт, но решил, что это Генри. Инстинктивно замер и не подал виду», — пояснил Раш.

«Верните пояса — и никаких последствий. Для меня важны не вещи, а память для моих детей и внуков», — обратился Сехудо.

На счету 38-летнего Сехудо 21 профессиональный бой (16-5) . Он единственный боец UFC, кто успешно защитил титул в двух весовых категориях подряд.