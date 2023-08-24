У Романа Копылова сменился соперник на UFC Fight Night 227

32-летний российский средневес UFC Роман Копылов (11-2) проведет второй бой за два месяца против 29-летнего американца Джоша Фремда (11-4), который заменит выбывшего из-за травмы Энтони Эрнандеса (11-2) 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщает инсайдер Нолан Кинг в соцсетях. Примечательно, что Копылов вышел на бой с Эрнандесом в качестве замены выбывшему из-за травмы бедра Крису Кертису (30-10).

Копылов в прошлом бою нокаутировал Клаудио Рибейро (11-4) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Фремд идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Джейми Пикетта (13-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе, США.