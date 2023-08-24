EA Sports показала тизер видеоигры UFC 5, намекнув, что на обложке будет Волкановски

Подразделение компании Electronic Arts представило первый тизер грядущей видеоигры UFC 5, на которой появился действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Ожидается, что дата релиза видеоигры будет объявлена в ближайшее время.

Прошлая часть, UFC 4, вышла на PlayStation 4 и Xbox One в августе 2020 года. На обложке видеоигры появились экс-боец Хорхе Масвидаль (35-17) и действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2).