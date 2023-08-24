Рахмонов вызвал на бой экс-бойца Bellator

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) прокомментировал заявление экс-бойца Bellator 36-летнего полусредневеса Майкла Пейджа (21-2), который хочет дебютировать в UFC в бою против бойца из топ-5 рейтинга лиги.

«Как насчет номера шесть?» — написал Рахмонов в соцсети X.

Рахмонов провел в UFC пять боев. В прошлом поединке он ?победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пейдж ушел из Bellator и стал свободным агентом. 22 июля он посетил турнир UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.