Тренер Волкановски раскритиковал самбо: «Это миф, его не существует»

Крейг Джонс, тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), заявил, что самбо действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) не сыграет большой роли в предстоящем реванше.

«Мы много слышали о самбо, но никогда не видели, как оно работает. Если Ислам сделает сабмишен, то это будет сабмишен в джиу-джитсу. Если он проведет тейкдаун, то это будет тейкдаун в дзюдо. Самбо — это миф, для меня его не существует», — сказал Джонс в интервью Submission Radio.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.