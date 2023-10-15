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Сегодня, 11:05

Тренер Волкановски раскритиковал самбо: «Это миф, его не существует»

Константин Белов
Корреспондент
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Крейг Джонс, тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), заявил, что самбо действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) не сыграет большой роли в предстоящем реванше.

«Мы много слышали о самбо, но никогда не видели, как оно работает. Если Ислам сделает сабмишен, то это будет сабмишен в джиу-джитсу. Если он проведет тейкдаун, то это будет тейкдаун в дзюдо. Самбо — это миф, для меня его не существует», — сказал Джонс в интервью Submission Radio.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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