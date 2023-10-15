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Сегодня, 10:28

Джон Джонс обратился к Адесанье: «Я поддерживаю твое решение взять паузу»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) поддержал решение экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3) взять перерыв в карьере.

«Эй, Иззи, я просто хочу сказать, что поддерживаю твое решение взять паузу. Взять перерыв — это одно из лучших решений, которое я когда-либо принимал. Всегда ставь себя на первое место, брат. Защищай свое сердце, защищай свою душу и дух. Горжусь тобой, чемпион», — написал Джонс в соцсети X.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Джон Джонс
Исраэль Адесанья
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