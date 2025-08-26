Тренер О'Мэлли — о Чимаеве: «Самый пугающий чемпион среднего веса в истории»

Тим Уэлч, тренер бойца UFC Шона О'Мэлли, прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Дрикусом дю Плесси в титульном поединке за пояс в среднем весе.

«Хамзат бросился в грепплинг через пять секунд после начала боя, а во втором раунде он забрал у Дрикуса спину через 10 секунд. Кто способен на такое? Чимаев — самый пугающий чемпион среднего веса в истории. Никто не захочет драться с ним, он уничтожил Дрикуса», — сказал Уэлч на своем YouTube-канале.

Поединок на турнире UFC 319 продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.