Кормье считает, что Чимаев должен занять третье место в рейтинге UFC P4P

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев должен занять третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Мераб Двалишвили не дрался ни в одной другой весовой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе, был в шаге от того, чтобы получить титульный бой, и должен был стать чемпионом уже там. Он победил Камару Усмана, который был чемпионом в полусреднем весе. Так что, думаю, его место сразу за Илией Топурией и Исламом Махачевым», — сказал Кормье в видео на своем YouTube-канале.