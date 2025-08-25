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Кормье считает, что Чимаев должен занять третье место в рейтинге UFC P4P

Сергей Ярошенко

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев должен занять третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Мераб Двалишвили не дрался ни в одной другой весовой категории. Хамзат добился успеха в полусреднем весе, был в шаге от того, чтобы получить титульный бой, и должен был стать чемпионом уже там. Он победил Камару Усмана, который был чемпионом в полусреднем весе. Так что, думаю, его место сразу за Илией Топурией и Исламом Махачевым», — сказал Кормье в видео на своем YouTube-канале.

Ранее стало известно, что 31-летний боец поднялся на 4-е место в рейтинге.

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Хамзат Чимаев
Даниэль Кормье
UFC
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