Тренер Махачева Мендес — о Маддалене: «Он очень опасен тем, что он уже довольно долго не проигрывал»

Тренер российского бойца UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал о сложностях предстоящего поединка его подопечного с чемпионом полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой.

«Я полностью согласен с Хабибом, я думаю, это наше самое серьёзное испытание. Наша с Хабибом главная ответственность — привести Ислама в наилучшую форму и сделать то, что мы задумали. Думаю, Делла Маддалена очень опасен тем, что он уже довольно долго не проигрывал. У него длинная серия побед, и ещё этот парень отлично комбинирует. Он работает по корпусу, по голове, и не ограничивается только хедхантингом. Он комбинирует всё. Работает по корпусу, потом наносит удары руками, а затем ногами. У него ещё и защита от тейкдаунов хорошая», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Ранее Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе и перешел в полусредний вес, чтобы провести бой с Маддаленой.

На счету 28-летнего австралийца 18 побед в 20 боях. У 33-летнего россиянина 27 побед в 28 поединках.