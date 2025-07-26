Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 21.30 мск

Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл сразятся на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Саид Нурмагомедов и американец Брайс Митчелл проведут бой в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется около 21.30 по московскому времени. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Эмиратах. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 21.00 мск трансляцию также проведут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

ММА UFC: Митчелл — Нурмагомедов

Митчелл одержал 17 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА, у однофамильца и земляка легенды UFC Хабиба Нурмагомедова — 18 побед и 4 поражения.