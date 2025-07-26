Муслим Салихов — Карлос Леал: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 21.00 мск

Муслим Салихов и Карлос Леал сразятся на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Муслим Салихов проведет бой с бразильцем Карлосом Леалом в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало — около 21.00 по московскому времени. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

ММА UFC: Салихов — Леаль

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В полном объеме турнир показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru (платно, по подписке). С 21.00 мск трансляцию также запустит канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в ретрансляции федерального канала).

Салихов одержал 21 победу и потерпел пять поражений на профессиональном уровне. Леал в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.