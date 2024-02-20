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20 февраля, 23:52

Тренер Копылова: «Роман летел на бой с Эрнандесом больным, в аэропорту его рвало»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Роман Копылов (справа) и Энтони Эрнандес.
Фото USA Today Sports

Роман Копылов подхватил вирус за день до вылета на бой с Энтони Эрнандесом, а в аэропорту его рвало. Об этом «СЭ» рассказал тренер Копылова, главный тренера зала Universal Fighters Расул Магомедалиев.

«Он [Копылов] - с очень сильным характером парень. Перед тем, как мы с ним полетели на бой с американцем [Пунахили Сориано, январь 2023 года] он, оказывается, здесь [в Дагестане] ребро сломал. Он не мог бороться. Когда мы прилетели в Вегас, я с ним там боролся, и у него не получалось фишки делать, жаловался на ребро. Но он вышел, подрался, послушал меня, все грамотно сделал, нокаутом выиграл. Вернулись сюда [в Дагестан], а боли не проходят. Он пошел проверить себя, сделал ренгтен — а там сломанное ребро заживает.
Роман был очень сильно, нереально готов к этому бою [с Эрнандесом], по всем параметрам — борьба, стойка, грэпплинг. Но он заболел, вирус хапнул в последний день до вылета. В аэропорту его рвало. Бледный был. Другой тренер — Умар [Умахандибиров, тренер UF по ударной технике] - все это видел. Не знаю, почему они от меня это скрывали. Долетел. Может, чуть в себя пришел. Но исход же ясен — что если он будет полноценно бороться, возиться, он устанет, не сможет показать, на что способен. Исходя из этого, я не выпустил бы его на бой.
Эрнандес — стандартный боец такой. Чуть стойка, чуть грэпплинг. Нет у него ничего такого, чтобы удивить. Чимаев намного лучше него, это 100 процентов. Он [Эрнандес] далеко не пойдет — запомните мои слова. Максимум один-два боя выиграет. А мы будем идти дальше, исправлять ошибки, технические моменты.
Роман следующую подготовку однозначно будет проходить у меня. Я же постараюсь сделать визу. Понимаю, насколько ему тяжело без меня. Он и сам об этом говорит. Я это понимаю, чувствую. И хочу сказать всем хейтерам — их очень много, именно тех, кто хочет, чтобы мои ребята проигрывали: радуйтесь, но мы будем дальше идти и выигрывать».

Копылов проиграл Эрнандесу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 298.

Роман Копылов
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