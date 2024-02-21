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21 февраля, 07:42

Хавьер Мендес назвал трех потенциальных соперников для Махачева

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес, в котором тренируются чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1), чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) и другие именитые бойцы, надеется, что Махачев подерется за пояс в полусреднем весе в 2025 году.

«Я бы хотел, чтобы Ислам подрался с Джастином Гейджи, Чарльзом Оливейрой, а затем за титул в полусреднем весе. Я бы хотел, чтобы Ислам стал чемпионом в полусреднем весе в 2025 году. Я бы этого очень хотел, и знаю, что он тоже. Если мы проведем два боя в этом году, то, возможно, UFC предложат нам бой за титул в полусреднем весе раньше», — сказал Мендес в интервью Casino Alpha.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (26-4) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
UFC
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