Хавьер Мендес назвал трех потенциальных соперников для Махачева

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес, в котором тренируются чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1), чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) и другие именитые бойцы, надеется, что Махачев подерется за пояс в полусреднем весе в 2025 году.

«Я бы хотел, чтобы Ислам подрался с Джастином Гейджи, Чарльзом Оливейрой, а затем за титул в полусреднем весе. Я бы хотел, чтобы Ислам стал чемпионом в полусреднем весе в 2025 году. Я бы этого очень хотел, и знаю, что он тоже. Если мы проведем два боя в этом году, то, возможно, UFC предложат нам бой за титул в полусреднем весе раньше», — сказал Мендес в интервью Casino Alpha.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (26-4) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.