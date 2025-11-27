Тренер Махачева Мендес считает Усмана самым опасным соперником в полусреднем весе

Тренер чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес поделился мнением о потенциальном поединке с американцем Камару Усманом.

«Не знаю, когда состоится следующий бой и будет ли он с Камару. Но если это будет Камару, то он очень хороший борец с хорошей ударной техникой и опытом. Он очень опасен, и я считаю, что он потенциально самый опасный соперник для Ислама с точки зрения стилистики», — цитирует Мендеса Odds.ru.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что следующим оппонентом чемпиона UFC станет Усман.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.

38-летний Камару Усман за карьеру одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Американец нигерийского происхождения был чемпионом UFC в полусреднем весе и провел пять успешных защит. Последний бой Усман провел 14 июня, победив американца Хоакина Бакли единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 69.