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27 ноября 2025, 17:36

Царукян о Чендлере: «Он никто, не элитный боец»

Анастасия Пилипенко

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян раскритиковал бывшего претендента на титул чемпиона UFC Майкла Чендлера.

В UFC американец выиграл два боя из восьми.

«Сколько парней переехали Чендлера? Майклу 39 лет. У него шесть поражений и две победы в UFC. Сейчас он идет на серии из четырех поражений. Майкл никто. Он показывал зрелищные поединки, но не является элитным боец», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

29-летний Царукян за карьеру одержал 23 победы, из них 15 досрочно, и потерпел три поражения. В смешанных единоборствах он дебютировал в сентябре 2015 года.

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Арман Царукян
Майкл Чендлер
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