Кортес-Акоста готов провести шестой бой за год в UFC

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе доминиканец Вальдо Кортес-Акоста рассказал о готовности провести шестой поединок в 2025 году.

«Готов драться с кем угодно и в любое время. Давайте сотворим историю 13 декабря! Я хочу стать единственным, кто подрался шесть раз за год», — написал Кортес-Акоста в социальных сетях.

34-летний Кортес-Акоста дебютировал в UFC в 2022 году. В ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе боец нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.

Всего на счету Кортеса-Акосты в UFC 11 побед и 2 поражения.