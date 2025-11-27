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27 ноября 2025, 12:33

Кортес-Акоста готов провести шестой бой за год в UFC

Анастасия Пилипенко

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе доминиканец Вальдо Кортес-Акоста рассказал о готовности провести шестой поединок в 2025 году.

«Готов драться с кем угодно и в любое время. Давайте сотворим историю 13 декабря! Я хочу стать единственным, кто подрался шесть раз за год», — написал Кортес-Акоста в социальных сетях.

34-летний Кортес-Акоста дебютировал в UFC в 2022 году. В ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе боец нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.

Всего на счету Кортеса-Акосты в UFC 11 побед и 2 поражения.

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Валдо Кортес-Акоста
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