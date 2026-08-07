Тренер Махачева Мендес: «Гэрри произвел на меня огромное впечатление»

Тренер Хавьер Мендес поделился мнением об уровне ирландца Иэна Гэрри перед боем с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

Поединок возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии и пройдет в ночь на 16 августа.

«Он произвел на меня огромное впечатление. Если быть реалистами и честными, я считал, что [Джек Делла Маддалена] был самым сложным соперником Ислама, но, посмотрев на Гарри, понял, что на самом деле он быстрее и в целом чуть лучше во всех аспектах. Думаю, Гэрри — более разносторонний, чем Майкл Моралес и Карлос Пратес. Но все эти парни входят в число претендентов.

Он серьезный соперник. Мы ни в коем случае не можем его недооценивать. Знаю, что Ислам не станет его недооценивать, потому что он никогда этого не делает. Ислам будет делать то, что у него получается лучше всего, — перерабатывать соперника там, где это необходимо», — цитирует Мендеса MMA Fighting.