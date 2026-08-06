Уиттакер считает, что Махачев проиграет Гэрри в поединке на турнире UFC 330

Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о титульном поединке в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри. Бой возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии и пройдет в ночь с 15 на 16 августа.

«Я думаю, Ислам — сильный боец, но у Гэрри есть качества, чтобы доставить проблемы Махачеву. У Иэна отличное джиу-джитсу, отличная ударка. Да, я думаю, Гэрри доставит ему серьезные проблемы. Я ставлю на победу Гэрри, буду честен», — заявил Уиттакер в интервью Джеймсу Линчу.

На счету Махачева 28 побед и одно поражение в 29 боях. Гэрри выиграл 21 поединок из 22.