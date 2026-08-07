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7 августа, 10:17

Макгрегор сообщил о начале подготовки к возвращению в октагон: «Никаких обходных путей и оправданий»

Алина Савинова
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что его колено восстановлено, и он начинает подготовку к возвращению в октагон.

38-летний ирландец получил разрыв крестообразной связки и мениска в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

«Операция прошла. Колено восстановлено. Скептики могут продолжать болтать. Я не сбежал от боли. Я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа. Сезон возвращения начинается прямо сейчас. Никаких обходных путей. Никаких оправданий. Только воля, чтобы встать на ноги снова», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

Конор Макгрегор.«Он выбыл на год». Глава UFC Дана Уайт высказался о тяжелой травме Макгрегора

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, что спортсмен пропустит не менее года.

На счету Макгрегора 22 победы (19 — нокаутом) в смешанных единоборствах при 7 поражениях.

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Конор Макгрегор
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