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21 февраля, 09:31

Тренер Гуськова: «Сейчас Богдан на 100 процентов готов к реваншу с Оздемиром»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер Богдана Гуськова Гор Азизян прокомментировал победу бойца UFC в поединке против Зака Пауги.

«В этот раз Богдан справился эмоционально, потому что выступить без подготовки на такой арене впервые — сложно. Я уверен на 100%, что он готов к реваншу с Волканом Оздемиром. Гуськов чувствует землю под ногами. Никаких ошибок в бою против Пауги он не сделал: раскачал толпу, забрал бонус. Богдан оправдал мои надежды. Я еще шесть лет назад заявил о том, что этот парень наведет шума в UFC», — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

10 февраля Гуськов в поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 236 нокаутировал соперника в середине первого раунда.

Теперь у 31-летнего Гуськова 15 побед и 3 поражения в ММА. Спортсмен провел второй поединок в UFC и впервые выиграл. В дебютном бою он уступил швейцарцу Волкану Оздемиру удушающим приемом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-guskova-seichas-bogdan-na-100-gotov-k-revanshu-s-ozdemirom-336171/
Богдан Гуськов
Зак Пауга
UFC
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