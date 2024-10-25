Боец из Таджикистана пришел на пресс-конференцию UFC и попросил Дану Уайта подписать с ним контракт

Боец из Таджикистана Доробшох Наботов посетил пресс-конференцию перед турниром UFC 308 в Абу-Даби и задал вопрос главе лиги Дане Уайту.

— Я непобежденный боец из Таджикистана, — сказал Наботов взяв в руки микрофон. — Дана, у меня нет вопроса, я пришел драться на коротком уведомлении. У меня никогда не было менеджера, я все решал сам. Дана, пожалуйста, дай мне шанс. Я готов.

— Где ты был раньше? У нас только закончилась претендентская серия, — ответил Уайт.

Глава UFC подозвал бойца и провел его к вице-президенту лиги Хантеру Кэмпбеллу, после чего они обменялись контактами.

Наботову — 25 лет. За карьеру в UFC он провел 9 боев и одержал 9 побед (4 досрочных). Он дрался в лигах AMC Fight Nights и Ural FC.