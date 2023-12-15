Бой Фергюсон — Пимблетт на UFC 296 пройдет в ночь на 17 декабря

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт проведут поединок на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena» в ночь на 17 декабря. Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Основной кард ожидается в 06.00 мск.

Трансляцию основного карда в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass по подписке.

Фергюсон — американский боец ММА (легкий вес). С 2008 года спортсмен выходит в профессиональный октагон, за это время он провел 34 боя, из которпых одержал 25 побед и потерпел 9 поражений.

Пимблетт — британский боец смешанного стиля в легком весе. Впервые в качестве профессионала боец подрался в 2012 году, а в данный момент на его счету 20 побед и 3 проигрыша.

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