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Сегодня, 20:10

Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян рассказал о дуэли взглядов с Конором Макгрегором и потенциальном поединке по боксу против ирландца.

«Так получилось, что мы пересеклись с Конором, нам сделали фэйс-ту-фэйс для, так скажем, поднятия внимания к турниру, немножко публику повеселить, — сказал Ян «СЭ». —  Впечатления о Коноре? Ну, нормальный, положительный, интересный человек. Разговаривали обо всем — немножко о спорте, немножко о личном, немножко о проходящем турнире. Бой с Конором по боксу? С точки зрения реальности это реально. С точки зрения моей занятости — у меня контракт с UFC, и вряд ли в скором времени это может состояться. А с точки зрения заинтересованности людей, кто организовывал это мероприятие, им тоже была интересна вся эта шумиха, история. В целом сказать, что это нереально... Считаю, что нет ничего нереального».

Дуэль взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора состоялась на боксерском турнире в Дубае, где в главных боях выступали Альберт Батыргазиев и Евгений Тищенко.

Бокс
Конор Макгрегор
Петр Ян
UFC
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