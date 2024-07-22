Том Аспинэлл — Кертис Блэйдс: статистика и результат последнего боя перед UFC 304
Временный чемпион UFC в тяжелой весовой категории британец Том Аспиналл проведет бой против против против американца Кертиса Блэйдса в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304 на арене Co-op Live в Манчестере, Англия. Бой станет соглавным событием вечера ММА. Начало — ориентировочно в 04:00 по московскому времени.
В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.
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