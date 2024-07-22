Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:00

UFC Fight Night: дата и главный бой — когда и где пройдет турнир

UFC Fight Night в Абу-Даби пройдет 3 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Умар Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе «Etihad Arena» в городе Абу-Даби, ОАЭ, в субботу, 3 августа. Начало основного карда запланировано на 22:00 по московскому времени.

В главном поединке вечера в легчайшем весе сойдутся американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Бой официально объявлен претендентским за право встретиться с победителем поединка Шон О`Мэлли против Мераба Двалишвили.

Нурмагомедов и Сэндхаген должны были встретиться в очном поединке в августе 2023 года в главном событии турнира UFC on ESPN 50. В итоге этот бой не состоялся, так как россиянин был вынужден сняться из-за травмы плеча.

Сэндхаген сразился с Робом Фонтом, которого победил единогласным решением судей. На его счету 17 побед и четыре поражения. Умар выиграл все 17 боев в профессиональном MMA.

В марте Нурмагомедов одержал пятую подряд победу в UFC. На UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе он выиграл у казахстанца Бекзата Алмахана единогласным решением судей. Перед этим Умар провел бой в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217, победив бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Том Аспинэлл — Кертис Блэйдс: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Абдулвахабов считает, что Олексейчук попробует перевести Магомедова в партер

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости