Бобби Грин — Пэдди Пимблетт: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт проведет бой против американского бойца Бобби Грина в ночь с 27 на 28 июля в турнире UFC 304. Поединок состоится в рамках предварительного карда UFC 304 на арене Co-op Live в Манчестере, Англия. Начало — около 04.00 по московскому времени.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Грин имеет рекорд 32 побед, 15 поражений и 1 ничью. В последнем поединке он победил Джима Миллера единогласным решением судей на UFC 300. Рекорд Пимблетта — 21 побед и 3 поражения. В последнем бою он победил Тони Фергюсона единогласным решением судей.

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