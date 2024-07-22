Майк Перри отреагировал на то, что Конор «уволил» его из BKFC

Экс-боец UFC Майк Перри (0-2) отреагировал на слова экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который заявил, что Перри «уволен» из Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Промоушен ему не принадлежит, черт возьми! Мы с ним оба являемся совладельцами BKFC, поэтому он не может меня уволить. Мы могли бы провести бой без правил. Посмотрите на меня: я проиграл Джейку Полу. Почему бы ему не сразиться с Джейком в боксе в перчатках? Думаю, это будет выглядеть еще хуже, чем бой Конора с Флойдом Мейвезером», — сказал Перри на пресс-конференции.

Джейк Пол (10-1) нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.