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Тайсултанов: «Пэйдж объективно выглядел лучше Шары Буллета»

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Казахстанский боец ММА Имран Тайсултанов (6-1) высказался о поражении своего друга россиянина Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) англичанину Майклу Пэйджу на турнире UFC Fight Night 250.

«Пэйдж объективно выглядел лучше. Такой неудобный соперник для Шары. Плюс сам Шара был как будто не в своих кондициях. Ему как будто чего-то не хватало. Взрывов, выпадов незаметных и скрытных, которые ему присущи, не было. Да и Пэйдж его опережал. Шара только хотел где-то ногу выкинуть, или лоу-кик какой-нибудь дать, или в корпус ударить, но соперник опережал его. Такой неудобный. И стойка у него горизонтальная, непонятно, откуда ударит.

Ну, видно было, что Шара не в лучшей своей форме вышел на этот бой, если честно. Да, надо было рисковать в конце, зная, что ты проигрываешь. Надо было вперед идти. А там, что было бы, то и было бы. Без поражений нет побед. Конечно, мы это понимаем, но все равно очень обидно», — цитирует Legalbet.kz Тайсултанова.

1 февраля Шара Буллет (15-1) уступил Пэйджу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: legalbet.kz
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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