Магомедалиев: «У Шары Буллета был неправильный подход к бою и не лучшее состояние»

Главный тренер дагестанского клуба Universal Fighters и бывший наставник Шарабутдина Магомеда (Шары Буллета) объяснил причины поражения российского бойца от Майкла Пэйджа.

«У Шары был неправильный подход к бою. Это раз. Во-вторых, он стоял на том месте, где было удобно Пейджу его доставать. Он дрался не на своей дистанции. Было видно, что Шара болел и проходил подготовку почти без спарринг-партнеров. Все это вылилось в нелучшее состояние. Основная причина в неправильном подходе и неправильном плане на бой. От этого много зависело», — цитирует Vprognoze.ru Магомедалиева.

1 февраля Магомедов проиграл единогласным решением судей британцу Пэйджу в соглавном событии турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).