Туиваса: «Эх, что за спорт! Я выложился на полную, но проиграл»

10-й номер рейтинга в тяжелом весе Тай Туиваса (14-8) обратился к фанатам после пятого поражения подряд.

«Эх, что за спорт! Я очень старался в этом лагере, но не победил. Я люблю своих фанатов. Я выложился на полную, но не получил награды. Это моя вина. Я люблю вас всех, настоящие фанаты. Живи, чтобы сражаться дальше. Австралийские фанаты, я люблю вас, вы лучшие в своем деле», — написал Туиваса в соцсети X.

Жаирзиньо Розенстрайк (15-5) победил Туивасу раздельным решением судей (29-28, 27-30, 30-27). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.