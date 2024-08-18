Хукер и Гамрот получили бонусы за бой вечера на UFC 305

11-й номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (24-12) и шестой номер рейтинга в легком весе Матеуш Гамрот (25-3) получили дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Бой вечера» на UFC 305.

Бонусы за выступление вчера в размере 50 тысяч долларов получили Карлос Прэйтес (20-6), который нокаутировал Ли Джинглианга (19-9) во втором раунде, и четвертый номер рейтинга в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (25-11), который нокаутировал седьмого номера рейтинга в наилегчайшем весе Стива Эрцега (12-3) в первом раунде.

Турнир UFC 305 состоялся 18 августа в Перте, Австралия.