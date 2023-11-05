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Бадаев назвал актуальный гонорар для Исмаилова за бой в ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил «трансферную стоимость» бойца среднего веса Магомеда Исмаилова, который находится в статусе свободного агента.

«С одной стороны, у него мало практики. Он не находится в рейтингах, но ему это и не нужно. Мы понимаем, что у него есть хороший уровень, а самое главное — имя. Цена бойца — это не только его уровень, который, безусловно, у Магомеда есть, но и то внимание, которое он может привлечь: болельщиков, которые придут на арены и PPV, которые можно продать. Все это у Исмаилова на высоком уровне. Он — один из самых узнаваемых бойцов. Его имя стало брендом. С этим нельзя не соглашаться, и это нельзя не замечать. Его стоимость была бы высокой. За бой с Александром Емельяненко Магомед получил у нас шестизначный гонорар в долларовом эквиваленте. Я бы сказал, что его нынешняя сумма выше, чем в том бою. Это было бы логично. Курс с того времени поменялся, но сумма все равно осталась бы значительно выше. Если представить переговоры, нужно отталкиваться от прежней суммы и идти дальше. Я не знаю, какие договоренности у него сейчас. Фигурируют разные цифры. Но я не всегда им доверяю, всегда можно что-то нарисовать», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

37-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единобрствах с 2011 года. Всего он провел 22 боя в ММА, одержал 18 побед, потерпел 3 поражения, 1 его поединок завершился ничьей.

В феврале 2022 года Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе. Последний раз он проводил бой по правилам бокса в марте этого года против Ивана Штыркова. В этом противостоянии Магомед одержал победу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-nazval-aktualnyi-gonorar-dlya-ismailova-za-boi-v-mma-302393/
Магомед Исмаилов
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