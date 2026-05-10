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10 мая, 10:28

Тактаров считает, что Чимаеву нужно подняться в дивизион выше: «Над здоровьем нельзя так издеваться»

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущих выступлениях россиянина Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Ему надо однозначно подниматься на одну или, может, даже две категории. Над своим здоровьем нельзя так издеваться. По скорости в более тяжелых категориях он никому не уступает, а по силе вовсе превосходит. Это его категория. По всем своим габаритам он в обычной жизни должен весить 110 килограммов. Тем более Хамзат ест чистое мясо, от него мышцы растут быстро. Его камбек в более тяжелой категории вызовет у людей больший интерес, чем предыдущие поединки», — сказал Тактаров «СЭ».

10 мая Шон Стрикленд одержал победу Хамзатом Чимаевым раздельным решением судей в титульном бою в среднем весе на UFC 328. 32-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере при 15 победах.

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После боя президент UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев выразил желание подняться в полутяжелую весовую категорию.

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Олег Тактаров
Хамзат Чимаев
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