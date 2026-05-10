Тактаров об освистывании Волкова в США: «Отношение к русским там неоднозначное»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об освистывании российского бойца Александра Волкова после победы над доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой на турнире UFC 328.

Александр победил единогласным решением судей (30:27, 29:28, 29:28).

«К доминиканцам в США все равно относятся более приветливо. В зале наверняка было много латинской публики, которая будет болеть за Валдо. Свистели из-за качества боя или то, что Александр русский? Отношение к русским там тоже неоднозначное. Но, думаю, что там не только это сыграло роль, а все вообще», — сказал Тактаров «СЭ».

Волков был освистан публикой после победы в Ньюарке (США), когда говорил о значимости провести поединок в День Победы.

Волков в профессиональных ММА одержал 40 побед при 11 поражениях. У Кортеса-Акосты три поражения при 17 победах.

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