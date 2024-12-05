Тактаров не смог выбрать фаворита боя Двалишвили — Нурмагомедов: «Они отличные борцы, но недоударники»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу предстоящего титульного боя Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов на турнире UFC 311.

«Здесь нет явного фаворита, 50 на 50. Они отличные борцы, но недоударники. Они хорошо дерутся, но у них нет таких фирменных приемов, движени, которые они используют при любом раскладе во время боя. Эти приемы должны проходить при любом раскладе. А эти бойцы физически очень развиты», — сказал Тактаров «СЭ».

Нурмагомедов и Двалишвили подерутся за пояс в легчайшем весе на турнире UFC 311 в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США). Грузинский боец стал чемпионом в сентябре 2024-го на турнире UFC 306: он победил Шона О'Мэлли единогласным решением. На счету Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения, рекорд Двалишвили — 18-4.