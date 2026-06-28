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Тактаров назвал заслуженной победу Шары Буллета над Перейрой

Константин Белов
Корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу Шары Буллета (Шарабутдина Магомедова) над бразильцем Мишелем Перейрой единогласным решением судей в соглавном бою вечера на турнире UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан).

«Поздравляю Шару Буллета с заслуженной победой. Он молодец! Шара провел качественный бой. Поэтому, считаю, судейское решение правильным», — сказал Тактаров «СЭ».

Теперь на счету 32-летнего Магомедова в ММА 17 побед (12 нокаутом, 0 сдачей, 5 решением) и 1 поражение.

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Олег Тактаров
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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