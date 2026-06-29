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Джон Джонс заявил, что готов вернуться в ММА ради большого боя

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC Джон Джонс ответил на вопрос о возможном возвращении в ММА.

«Я в тонусе и в форме. Готов ли вернуться? Я и не уходил. Большой бой и соответствующая мотивация», — приводит слова Джонса ТАСС.

Свой последний поединок Джонс провел в ноябре 2024 года. На турнире UFC 309 он досрочно победил своего соотечественника Стипе Миочича.

В июне 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры, но сообщил о возвращении в спорт уже месяц спустя.

38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел 1 поражение (дисквалификация). Еще 1 поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе.

Источник: ТАСС
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Джон Джонс
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