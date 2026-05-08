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8 мая, 11:30

Сусуркаев — Сантос: где смотреть бой UFC 328 в России в прямом эфире

Байсангур Сусуркаев и Джорден Сантос встретятся в бою турнира UFC 328
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Байсангур Сусуркаев (Россия) и Джорден Сантос (Бразилия) встретятся в поединке турнира UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Поединок пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США), начнется около 0.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире бой Сусуркаев — Сантос покажут UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Байсангур Сусуркаев провел 11 боев в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В профессиональном рекорде Джордена Сантоса 11 побед и 2 поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Байсангур Сусуркаев
Джордан Сантос
UFC
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