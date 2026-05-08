Чимаев и Стрикленд показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 328

Чемпион UFC Хамзат Чимаев и претендент на пояс Шон Стрикленд показали одинаковый вес перед поединком на турнире UFC 328, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Бойцы уложились в лимит среднего веса, показав 83,91 кг.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.