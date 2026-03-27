ACA 201 Силва — Подлесный: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир ACA 201 пройдет в пятницу, 27 марта. Вечер ММА состоится в спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске (Белоруссия) и начнется с боев предварительного карда в 16.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 22.00 мск.

В главном событии вечера ожидается титульный бой в легчайшем весе между действующим чемпионом, бразильцем Жозиелом Силвой и украинским бойцом Александром Подлесным. В соглавном событии ожидается поединок в тяжелом дивизионе между белорусом Кириллом Грищенко и бразильцем Клидсоном Абреу.

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 18.10.

Главный и соглавный бои будут транслировать на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 22.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА и разделе ACA на сайте «СЭ».