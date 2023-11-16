Стала известна дата боя между Анкалаевым и Уокером

Россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер подерутся 14 января (время московское) 2024 года, сообщает UFC.

Бой пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Первый поединок между Анкалаевым и Уокером прошел 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

31-летний Анкалаев провел в профессиональном ММА 20 боев, одержал 18 побед (10 нокаутом), в 2 потерпел поражения. На счету Уокера 28 поединков, 21 победа (16 нокаутом) и 7 поражений (4 нокаутом).