Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:13

Стала известна дата боя между Анкалаевым и Уокером

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер подерутся 14 января (время московское) 2024 года, сообщает UFC.

Бой пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Первый поединок между Анкалаевым и Уокером прошел 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

31-летний Анкалаев провел в профессиональном ММА 20 боев, одержал 18 побед (10 нокаутом), в 2 потерпел поражения. На счету Уокера 28 поединков, 21 победа (16 нокаутом) и 7 поражений (4 нокаутом).

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Отбор Евро 2024: что решается сегодня и кто уже вышел в финальный турнир
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вопрос не закрыт». Макгрегор хочет провести четвертый бой с Порье

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости