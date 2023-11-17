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Магомедалиев: «Шара будет в лучшей форме, если останется в Махачкале. Ему не стоит постоянно менять место тренировок»

Алина Савинова
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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил дебют Шарабутдина Магомедова в UFC.

«Однозначно, Шара будет в лучшей форме, если останется в Махачкале. Вопрос лишь в том, с кем он хочет работать. Это его выбор. Если он постоянно будет менять место тренировок, заниматься в Таиланде, а потом еще где-то, я не вижу перспектив. Тем более, Шара немного сачок, он не пахарь. Но в каждом поединке он выходит и показывает себя на 100%. Пробелов, конечно, очень много, особенно в борьбе, контроле и выносливости. С Шарой еще не дрался сильный борец. Силва больше работает в стойке. Но Магомедов молодец, находясь внизу, он делал все, что мог. Бразилец вообще не мог контролировать оппонента, поэтому Шара ему нормально «напихал», — цитирует Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

21 октября Магомедов победил бразильца Бруно Силву в рамках турнира UFC 294. На счету 29-летнего россиянина 12 побед в ММА, он продолжает оставаться непобежденным.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedaliev-shara-budet-v-luchshei-forme-esli-ostanetsya-v-makhachkale-306539/
Шарабутдин Магомедов
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