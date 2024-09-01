Соннен рассказал, почему Рахмонов не получит бой за титул

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что у экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) больше шансов заполучить бой с чемпионом в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), чем у третьего номера рейтинга в полусреднем весе Шавката Рахмонова (18-0).

«Усман вот-вот получит бой с Белалом, – сказал Соннен на своем YouTube-канале. – Есть только один парень, который может вытолкнуть его, и это Рахмонов. И очень важно, чтобы они разобрались с этим. Если Рахмонов получит бой за титул, то, скорее всего, Камару больше не понадобится.

Сейчас самое время для него. Рахмонову нужно еще немного блеснуть. UFC, какой бы большой она ни была и какой бы фан-базой ни обладала, не готова к пресс-конференции Мухаммада и Рахмонова. И Камару Усман должен надавить на эту тему».

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48–47, 48–47, 49–46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.